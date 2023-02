Start des Vorverkaufs Silbermond bei der Sparkassengala in der Kraftzentrale

Nach der Show geht es für viele Feierwütige erst so richtig los – denn dann wird die Tanzfläche freigegeben. Für den richtigen Ton sorgt dabei die Partyband Westbunch. Bandleader Sven West ist derzeit im Karneval auch noch anders unterwegs: Er ist nämlich der Frontmann der Kölner Band „Die Räuber“ (“Denn wenn et Trömmelche jeiht“, „Dat es Heimat“). Der Mann weiß also, wie man für Stimmung sorgt. Erfahrungsgemäß läuft die Sparkassengala bis in die frühen Morgenstunden.