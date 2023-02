Nach Schwächeanfall des Moerser Kinderprinzen „Nizam I. und Cindy I. sind topfit“

Locker und gleichzeitig würdevoll betreten Nizam I. und Cindy I. die karnevalistischen Säle, wie am Samstag. Sie besuchten am späten Nachmittag die erste von zwei Kindersitzungen, zu der von der Karnevalsgesellschaft Fidelio ins Haus Kampmann nach Moers eingeladen worden war. Von dort ging es mit der ‚großen‘ Prinzessin Bea I. und ihrem Hofstaat weiter zum Lumpenball, der von der KG Blau-Silber im Stellwerkhof in Rheinhausen gefeiert wurde. Begleitet vom Gardemusikzug Blau-Weiß Moers-Asberg, wurden die närrischen Regenten später bei der Galasitzung empfangen, zu der vom Elferrat St. Marien in das neue Gemeindezentrum in Moers-Hochstraß gerufen war. Damit endete für sie kurz vor 20 Uhr der Samstag vor Nelkensamstag.