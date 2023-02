Duisburger Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor „Wir haben 35 Tote in der Familie – die meisten Kinder“

Die Duisburger Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor (Grüne) fordert mehr internationale Hilfe für das vom Erdbeben zerstörte Syrien. Im Gegensatz zur Türkei, die von der Katastrophe weit stärker getroffen wurde, schaue die Welt in Syrien weg. „Humanitäre Hilfe ist bislang im Norden Syriens noch kaum bis gar nicht angekommen“, sagte Kaddor am Dienstag in Duisburg.