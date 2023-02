Neubaugebiet im Duisburger Süden Das kosten die letzten Grundstücke Am Alten Angerbach

Huckingen · Die Bewerbungsfrist für die letzten sieben noch nicht vergebenen Grundstücke im Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Huckingen hat begonnen. Diesmal gibt es kein Bieterverfahren – trotzdem müssen Häuslebauer in einigen Fällen mehr als eine Million Euro investieren. Wie man sich bewirbt und was die Grundstücke kosten.

15.02.2023, 13:46 Uhr

Das Neubaugebiet liegt im Grünen in der Nähe zur Stadtgrenze nach Düsseldorf. Foto: Hans Blossey / imago

Dies sei die „letzte Möglichkeit“, teilte die Gebag jetzt mit: Für das Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ im Duisburger Süden startet die Wohnungsbaugesellschaft jetzt mit dem Vertrieb der letzten Grundstücke im dritten Bauabschnitt der Projektfläche. Insgesamt würden sieben Grundstücke in Größen zwischen 366 und 761 Quadratmetern an private Endkunden verkauft.