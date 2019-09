Status Quo : Frontmann Francis Rossi stellt neues Album in Duisburg vor

Duisburg Frontmann Francis Rossi (70) stellte im Huckinger Landhaus Milser das mittlerweile 33. Album der Kult-Rockband „Status Quo“ vor.

An eine Abschiedstour denkt Francis Rossi, Frontman der Kult-Band „Status Quo“, noch lange nicht. 70 Jahre alt ist der britische Rockmusiker in diesem Jahr geworden, Rossi gehörte vor mehr als 50 Jahren zu den Gründungsmitgliedern der Rock-Formation. Zu den großen Hits der Band gehören unter anderem „Rockin‘ All Over The World“, „Whatever You Want“ und „In The Army Now“, die scheinbar zeitlos sind und Rockfans bis heute begeistern.