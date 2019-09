Breite Themenpalette : Neues Programm des Katholischen Bildungswerkes

Duisburg Im neuen Halbjahresprogramm findet man auf 80 Seiten eine große Themenvielfalt.

Eine breite und aktuelle Themenvielfalt präsentiert das Katholische Bildungswerk in seinem neuen Halbjahresprogramm. Auf über 80 Seiten gibt es zentrale Veranstaltungen, aber auch thematisch breit gefächerte Angebote in den Pfarreien, Gemeinden und Verbänden.

„Sach wat! Tacheles für Toleranz“ heißt das Motto eines Kneipenabends gegen Stammtischparolen und gängige Vorurteile im Webster Brauhaus (25, September), zu dem der Caritasverband im Bistum Essen und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Duisburg-Mülheim-Oberhausen einladen. Angebote zu Theologie, Bibel („Bibel und Koran“, das Alte Testament in hebräischer Sprache lesen) und Liturgie gibt es ebenfalls im Programm. Die Reihe „Kul-Tour“ führt diesmal zu Aufführungen ins Schauspielhaus Düsseldorf (Shakespeare: Hamlet, E.T. A. Hoffmann: Der Sandmann) und ins Stadttheater (Tschaikowski: Pique Dame).

Fortgesetzt wird die Reihe „Duisburger Kirchen“. Meditativer Tanz, Kontemplation, Film, Philosophie, Literatur (Märchen für Erwachsene, Kurzgeschichten), Duisburger Geschichte und Geschichten (Zoo, Stadtarchiv Rathaus), die Duisburger Samstagsgespräche (Gefahren des Populismus, Kritik des Papstes am radikalen Kapitalismus, kirchliche Zeitenwende) gehören ebenfalls zum Angebot. Neu ist das „Kunstgespräch am Nachmittag“, das sich mit der Kunst im Nationalsozialismus auseinandersetzt. Die Friedensbotschaft Jesu in den Mittelpunkt der künstlerischen Auseinandersetzung mit Krieg und Gewalt zu stellen und im sakralen Raum der Kirche St. Joseph am Dellplatz über das Fühlen zum Nachdenken und Innehalten zu gelangen, ist das Konzept der Grafikinstallation von Cyrus Overbeck, die vom 5. bis 20. Oktober gezeigt wird - flankiert von weiteren Veranstaltungen, die sich mit der nationalsozialistischen Diktatur, dem Zweiten Weltkrieg und dem Bombenhagel auf Duisburg vor genau 75 Jahren befassen.