Erfolg in Dormagen : Band „Todsünde“ schafft es in die deutschen Charts

Dormagen Die Freude bei den fünf Männern der Metalband „Todsünde“ ist riesig, noch in der vergangenen Woche bangten die Musiker um den Einzug in die deutschen Album-Charts und nun haben sie es tatsächlich geschafft.

„Wir sind unglaublich glücklich und dankbar. Außerdem sind wir sehr stolz, ebenso unsere Freunde und unsere Familien und hoffentlich auch der ein oder andere Dormagener“, beschreibt Erik Kremer. Bereits am Mittwoch hatte die Band es in die sogenannten „Midweek Charts“ geschafft, die in der Mitte der Woche eine Tendenz zeigen, wer es in die richtigen Charts schafft. „Diese werden dann am Freitag veröffentlicht und wir waren uns überhaupt nicht sicher. Häufig ist es so, dass im Hiphop oder Rap mehr gestreamt wird, als im Rock. Die konnten dann also durchaus noch an uns vorbeiziehen.“ Am Freitag habe man daher gespannt auf das Veröffentlichung gewartet. „Es war wirklich ein Zittern und ein Fiebern. Als wir es dann geschafft haben, haben wir - natürlich coronakonform - angestoßen.“