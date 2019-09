Weil Pädagogen Duisburg meiden : CDU: Mehr Geld für Lehrer

Ob sich mit mehr Geld mehr Lehrer davon überzeugen lassen, in Duisburg zu arbeiten? Foto: imago/Gerhard Leber/imago stock&people

Die Duisburger CDU hat mehr Geld für Lehrer an Duisburger „Brennpunktschulen“ gefordert. Wie andere Städte in NRW auch, sei Duisburg vom Lehrermangel betroffen. Besonders betreffe dies Schulen, die eine zunehmende Zahl von Kindern mit Förderbedarf aufnehmen, also Förderschulen mit 78 und Grundschulen mit 109 aktuell noch unbesetzten Plätzen.

