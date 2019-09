Musikalische Geheimtipps hatten es in sich : Platzhirsch röhrt am Dellplatz

Der Platzhirsch ist im Sommer zurück. Nachdem die letzte Ausgabe des Festivals im Winter durchaus ihren Reiz hatte, feierte Duisburg sein „Festival für Artenvielfalt“ auf dem Dellplatz am Wochenende wie eh und je.

Dabei gab’s einige Überraschungen. Eine davon lieferte gleich am Freitag der Texaner Paul Cauthen mit seiner Band auf der großen Dellplatzbühne. Zunächst scheinbar relativ klassischer Country-Rock, hangelte sich die Gruppe quer durch eine Handvoll Musikstile, am prominentesten und überraschendsten vielleicht zum Funk. Gnadenlose Grooves und geschmackvolle Orgeleinwürfe rundeten das Konzert auf der Umsonst-Bühne ab.

Die beiden musikalischen Highlights des Festivalfreitags kamen eher unscheinbar daher, rissen das Publikum dafür aber vom ersten Ton an mit. Das Quartett „Wir hatten was mit Björn“ überraschte mit sinnlichem Gesang und einer ungewöhnlichen Rollenverteilung. Während der Bass die Tempo- und Rhythmusaufgaben übernahm, war das Schlagzeug meistens eher ein Effektinstrument, und die Posaune agierte häufiger als zweite Sängerin denn als Solist. Spitzenleistungen brachte auch der Australier Joel Sarakula mit seiner Band auf die winzige Bühne in „Das Café“. Kompromissloser Groove und schlafwandlerisch sicheres Ensemblespiel machten den Disco-Funk-Synthpop-Hybrid zum vielleicht schönsten Musikerlebnis am Freitag.