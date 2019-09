Kammerkonzerte : Vom Barock in die Gegenwart

Vom Barock in die Gegenwart

Duisburg Die zehn Duisburger Kammerkonzerte der neuen Saison 2019/20 versprechen viel reizvolle Abwechslung. Den Anfang der prominent besetzten Konzertreihe macht am 15. September das Trio Imàge.

Die Reihe der Kammerkonzerte in der Philharmonie Mercatorhalle beginnt am Sonntag, 15. September 2019, mit dem Trio Imàge, das einst unter anderem in Duisburg ausgebildet wurde. Auf dem Programm stehen die Uraufführung eines neuen Werks des Bulgaren Peter Kerkelov, das Klaviertrio a-Moll op. 4 von Siegfried Fall – der Bruder des ungleich bekannteren Operettenkomponisten Leo Fall wurde 1943 im KZ ermordet – und das meisterhafte Klaviertrio f-Moll op. 65 von Antonín Dvořák.