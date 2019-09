Am 8. September : Thema „Umbrüche“ beim Denkmal-Tag

Duisburg Tag des offenen Denkmals unter dem Motto: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ in Duisburg.

„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ lautet das Motto zum Tag des offenen Denkmals® am Sonntag, 8. September. Gleichzeitig jährt sich in diesem Jahr die Gründung des Bauhauses zum 100. Mal – und damit auch der wichtigste künstlerische Umbruch des 20. Jahrhunderts, der das künstlerische Denken und Schaffen weltweit revolutionierte und bis in die Gegenwart wirkt.