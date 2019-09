Polizei erwischt zwei Männer : Betrunkener Graffiti-Sprayer in Rahm gefasst

Solche Kunstwerke wie auf diesem Symbolbild sorgen selten für große Freude. Für die Sprayer können sie indes teure Konsequenzen haben. Foto: RP/Markus Werning

RAHM In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen auf vier Personen hingewiesen worden, die die Wände einer Brückenkonstruktion der Autobahn A524 besprühten. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich die 16 sowie 29 Jahre alten Männer nicht mehr an der Unterführung, konnten aber im Rahmen der polizeilichen Fahndung in der Nähe des Tatorts angetroffen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einer der Männer widersetzte sich, weswegen ihn die Beamten kurzzeitig zur Polizeiwache brachten, wo ihm aufgrund seines Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen wurde. Neben den privatrechtlichen Schadenersatzforderungen erwartet die beiden Täter nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen hinsichtlich weiterer Tatorte sowie der anderen an der Tat beteilgten Personen dauern an.

(ots)