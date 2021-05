Auftritte trotz Corona : Mini-Fantastival mit Niedecken, Meyle, Stoppok

Das war ein Fantastival-Tag in den Jahren vor der Corona-Pandemie. So voll wird es jetzt nicht werden, hoffentlich aber ebenso schönes Wetter. Foto: RP/gaa

Dinslaken Die Freilicht AG in Dinslaken plant vom 15. bis 25. Juli im Burgtheater der Stadt ein corona-konformes Open-Air-Event. Großen Künstler werden dann auftreten – für kleines Publikum. Hier ist das ziemlich beeindruckende Programm.

Das Fantastival 2021 ist verschoben auf 2022. Noch einmal ein ganzes Jahr aussetzen will die Freilicht AG aber nicht. Und weil Corona ein großes Open-Air-Spektakel nicht zulässt, soll es jetzt eine Fantastival-Sonderedition geben. Die hat es in sich. Auf ihrer Homepage lässt die Freilicht AG die Katze aus dem Sack. „So viel können wir schon verraten“, heißt es dort. „Es sind schon jetzt einige tolle Künstler dabei.“ Das heißt: Es werden noch mehr. Los geht’s mit Thees Uhlmann und Band am Donnerstag, 15. Juli. Der Musiker, Autor, Hörbuch-Interpret, Mitbegründer und Sänger der Hamburger Band Tomte hat sein Album „Junkies & Scientologen“ im Tourgepäck.