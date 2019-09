Warum Verschuldung in Duisburg eine lange Tradition hat : Sagenumwobene Orte in Duisburgs Wald

Legenden über Geister, Räuberhöhlen, Hochstapler und Pestheilung standen im Mittelpunkt der Waldführung von Mercators Nachbarn am vergangenen Samstag. Sagen schaffen Identität und vermitteln Stadtgeschichte.

Das Gästeführerduo stimmt die Teilnehmer mit Hintergrundinformationen ein: „Höhlen, Baumwurzeln, Lichtungen und Quellen waren magische Orte, wo Götter, Dämonen, Zwerge und Naturgeister vermutet wurden. Heidnische Kulte und Mythen wurden im Christentum umgeformt und tauchten in neuem Gewand wieder auf“. Die Einführung übernimmt Gästeführer Roland Wolf unten am Beginn des Kammerwegs, der in den Wald führt. Dort erklärt er, was die Teilnehmer erwartet: „Wir gehen vom Heiligen Brunnen zum Nachtigallental und unser Waldspaziergang endet an der „Schinderhanneshöhle“. Auf der Lichtung am Heiligen Brunnen sollen sich zu Zeiten des heiligen Ludgerus im 8. Jahrhundert die heidnischen Bewohner der ganzen Umgebung versammelt haben. Dieser beobachtete die Riten der Germanen und überlegte, wie er die Menschen zum christlichen Glauben bekehren könnte. Den Brunnen, der vermutlich schon lange als heilig galt, nutzte der fromme Mann der Legende nach, um die Menschen hier zu taufen. Dies fand bei den Heiden so großen Anklang, dass nach und nach die gesamte Bevölkerung vom Duisburger Wald bis zum Rheinbogen bei Mündelheim den Gott der Christen verehrte – so die Sage.