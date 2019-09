Logistikspezialist : Neue Azubis starten bei der Greiwing GmbH

Duisburg Bei der Greiwing GmbH starten 26 Auszubildende ihre Karriere, sechs von ihnen am Standort in Duisburg.

Derzeit bildet der Logistikspezialist in sechs Berufen aus: Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung, Fachinformatiker/in für Systemintegration, Kfz-Mechatroniker/in, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in und Berufskraftfahrer/in. Während an den Standorten in Greven, Duisburg und Worms die Neulinge bereits im August die Arbeit aufgenommen haben, starteten die Auszubildenden in Burghausen, Leipheim und Weiden Anfang dieses Monats.