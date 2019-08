100.000 Euro kamen zusammen : Golfpartie für den guten Zweck in Huckingen

Claudia Peitz (links) sowie Michael Luber (rechts) mit zwei Gewinnern des 12. Charity Golf-Turniers des Lions Clubs Duisburg-Concordia. Foto: Lions Club Concordia/Annegret Angerhausen-Reuter

Am Ende des Abends waren nicht nur Michael Luber und Johannes Fülöp, Geschäftsführer von Golf & more Huckingen GmbH & Co. KG, noch immer von dem ereignisreichen Tag begeistert.

Auch die 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abendveranstaltung, mit der das Golf-Turnier des Lions Clubs Duisburg-Concordia traditionell ausklingt, feierten bis in den späten Abend zur Musik von Trio Nova.

Zuvor hatten rund 88 von ihnen ab dem so genannten „Kanonenstart“ in der Frühe das Pitchen und Putten auf dem Golfcourt in insgesamt 22 Flights genossen. Das ist eine Gruppe von Spielern, die gemeinsam von Loch zu Loch spielt.

Zwölf Charity Golf-Turniere hat der Lions Club Duisburg-Concordia seit seiner Gründung im Jahr 2007 durchgeführt. Über 100.000 Euro Reinerlös sind bei dieser Activity – durch Startgebühren, Tickets für die Abendveranstaltung und den Losverkauf bei der Tombola – gesammelt worden. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien in Duisburg kommt diese Summe zugute. Diverse Projekte wie beispielsweise die Arbeit der Bildungslotsen, der Jugendeinrichtung OfJu e.V. sowie die Durchführung von Sprach- und Hockeycamps werden auf diese Weise möglich.

„Schließlich ist es die Sprach- und Bewegungsförderung, die unser Club fokussiert im Blick hat“, so Dirk Reuter.