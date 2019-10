Austausch : Mahmut Özdemir auf nächtlicher Polizeistreife

Duisburg Der Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Mahmut Özdemir hat jetzt die Polizeistreife der Wache Hamborn bei einem nächtlichen Einsatz begleitet. Özdemir nutzte den Austausch mit den Polizisten, um sich einen Eindruck von den Gegebenheiten auf der Straße und in der örtlichen Dienststelle zu machen.

„Die Beamten leisten tagtäglich einen wichtigen Dienst. Mit meinem Besuch möchte ich meine Wertschätzung dafür ausdrücken. Als Mitglied des Innenausschusses bin ich seit langem mit sicherheitspolitischen Themen betraut. Mir ist wichtig, dass unsere Polizisten, die täglich mit Leib und Leben im Einsatz sind, personell und materiell so ausgestattet sind, dass sie ihre Arbeit bestmöglich und effektiv erledigen können. In Zeiten von Cyberkriminalität bedeutet dies, dass wir aktuelle Digitalstandards ebenso bedenken wie die physische Ausstattungen der Polizeifahrzeuge“, so Özdemir.