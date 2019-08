VKM Duisburg : Das sind die schönsten Promi-Enten

Duisburg Auch in diesem Jahr wurden beim Innenhafenfest wieder die schönsten Promi-Enten gewählt.

Die kreativ gestalteten Tiere standen während der Drachenboot-Fun-Regatta am Stand des Vereins für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung (VKM). Die Jury, bestehend aus Besucherinnen und Besuchern des Festes, wählten das Therapiezentrum Convalesco auf Platz eins, das Intercity-Hotel Duisburg auf Platz zwei und die Firma Ahlemeyer auf Platz drei. Alle drei Duisburger Unternehmen schickten Vertreterinnen und Vertreter zur Preisübergabe in den VKM. Vorstandsvorsitzender Karsten Münter ließ es sich nicht nehmen, den Preisträgern die Urkunden und den Pokal persönlich zu übergeben. Die Erlöse aus dem Promi-Enten-Wettbewerb fließen in die Arbeit des VKM. Damit genießen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam ihre Ferien, nehmen Jugendliche an der Meute und den Powerladies teil und werden junge Erwachsene mit Beeinträchtigung im „SeWo-Projekt“ in das selbstbestimmte Wohnen begleitet.