Homberger Kinder bei der Ferienfreizeit : Schlümpfe erobern die Insel Baltrum

Die Teilnehmer der Freizeit waren in ihrem Element. Foto: Ev. Kirche

Was machen denn so viele Schlümpfe auf der Insel? Ach klar, es war ja Schlumpftag. „Wir hatten eine sehr schöne Freizeit“, freut sich Konrad Donaubauer. Der Jugendleiter der Evangelische Kirchengemeinde Essenberg-Hochheide war auch in diesem Sommer mit über 40 Kindern und Jugendlichen nach Baltrum gefahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken