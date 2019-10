24-Stunden-Rennen : In zehn Jahren über 150.000 Euro erstrampelt

Verantwortliche, Sportler und Vertreter der bedachten Vereine im Landschaftspark freuten sich über die erkleckliche Summe, die auch in diesem Jahr wieder zusammengekommen ist. Foto: Bunter Kreis

Duisburg Seit zehn Jahren treten die sportlichen Fahrer der Siemens Turbobiker für den guten Zweck in die Pedale, aber noch nie konnten sie damit so viele Spenden sammeln, wie in diesem Jahr. 17.222 Euro erradelten sie beim 24-Stunden Rennen am ersten Augustwochenende im Landschaftspark Nord.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Über je die Hälfte der unglaublichen Summe können sich der Bunte Kreis Duisburg e.V. - Niederrhein und westliches Ruhrgebiet und der VKM Duisburg freuen.

Glücklich nahmen die beiden Vorstandsvorsitzenden der gemeinnützigen Vereine, Dr. Gabriele Weber (Bunter Kreis) und Karsten Münter (VKM) die bemerkenswerte Summe entgegen und danken den engagierten Sportlern im Namen der kranken Kinder und Jugendlichen in und um Duisburg. Peter Bongartz, der die Charity-Aktion mit großem persönlichen Einsatz organisiert, betont stolz, dass in den vergangenen zehn Jahren bereits über 150.000 Euro an Spenden weitergegeben werden konnten. Um diesen grandiosen Erfolg gebührend zu feiern, kam auch Bürgermeister Volker Mosblech zur Spendenübergabe im Landschaftspark. Er würdigte den beispielhaften Einsatz der Biker und dankte ihnen auch im Namen der Stadt Duisburg für die vielen kräftezehrenden und zugleich wohltätigen Stunden auf dem Bike.

Trotz Wind und dunklen Wolken ließen es sich die Sportler nicht nehmen mit einigen wagemutigen Gästen eine Ehrenrunde über die Wettkampfstrecke zu drehen. Wir wünschen uns, dass die Kräfte und der Ehrgeiz der einsatzfreudigen Sportler auch in der Zukunft nicht ausgehen und freuen uns aufs nächste Jahr.

(RP)