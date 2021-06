Sonderausstellungen in Duisburg : Faszinierendes zum Neustart im Museum DKM

Duisburg Das privat geführte Museum von Klaus Maas und Dirk Krämer zeigt ausgewählte Kunst von der Vorantike bis zur Gegenwart auf 2700 Quadratmetern in 55 Räumen. Nach der Corona-Zwangspause startet es mit faszinierenden Sonderausstellungen.

Die Zeit, in der das Museum schließen musste, haben die beiden Museumsgründer genutzt, um zwei Sonderausstellungen einzurichten und einige Werke aus ihrer Sammlung neu zu präsentieren. Eine Sonderausstellung ist zugleich eine posthume Verbeugung vor einem Künstler, mit dem Maas und Krämer schon viele Jahre zusammengearbeitet haben und mit dem sie auch befreundet waren: Ulrich Tillmann, der am 26. Februar 2019 im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Kurz vor seinem Tod hat Tillmann, dem klar war, dass er nicht mehr lange zu leben hatte, einige seiner Werke dem „DKM“ geschenkt. Darunter die „Ägyptenbilder“, die der Foto- und Konzeptkünstler Mitte der 90er Jahre in einer Technik aufgenommen hat, die an die Reisefotografie des 19. Jahrhunderts anknüpft. Tillmann, der natürlich über ganz andere technische Möglichkeiten verfügt als die ethnologisch motivierten Kunst-Fotografen vor 150 Jahren, spielt in seinen ästhetischen Schwarzweiß-Aufnahmen mit den anachronistisch wirkenden Verfahren; so bleiben etwa Wischspuren der Entwicklerflüssigkeit am Bildrand demonstrativ sichtbar. Das wirkt keineswegs störend. Im Gegenteil: Man spürt die Achtung vor einer untergegangen Hochkultur. Übrigens war, wie Klaus Maas berichtet, auch Tillmanns Ägyptenreise keine normale Urlaubs- oder Dienstreise. Vielmehr schloss sich Tillmann einer Gruppe von prominenten Reisenden an, die das Land am Nil anders als gewöhnliche Menschen kennenlernen wollten. Darunter waren beispielsweise Alice Schwarzer und Alfred Biolek, den man ganz klein vor einer großen Kulisse erkennen kann. Sie waren, wie einst die Reisenden des 19. Jahrhunderts, vom so genannten „Nilexotismus“ gebannt.