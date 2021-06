Veranstaltungstipps aus Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Nach einer langen Pause können Lesefreunde wieder in der Bücherkirche in Heilig Geist stöbern. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Es geht wieder so vieles: Kunst und Kultur in Museen und Galerien sind genauso wieder möglich wie Theateraufführungen und die Bücherkirche: ein Überblick.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Museum Abteiberg Eine Hommage an den großen Joseph Beuys ist die Ausstellung „Institutionskritik: Das Museum als Ort der permanenten Konferenz“. Sie ist an Wochentagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr nach Voranmeldung zu sehen.

Museum Schloss Rheydt In der Sonderausstellung „Operativ bedeutsame Kontakte“ wird die Verbindung zwischen der Stasi und Mönchengladbach beleuchtet. Auch die Exponate der ständigen Sammlung sind wieder zu sehen. Geöffnet an Werktagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Galerie Löhrl Die Arbeiten von Paul Diestel und Thomas Kühnapfel sind bis 2. Juli in der Galerie Löhrl anzuschauen. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag, 13 bis 18 Uhr, und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Aktuell präsentiert die Galerie die neue Bronze-Edition „Flügel“ von Stephan Balkenhol.

Textiltechnikum Rheydt In einer Sonderausstellung „Made in Rheydt“ lässt sich im Textiltechnikum der 32 Meter lange und 2,50 Meter breite „Rheydter Teppich“ bestaunen. Er besteht aus mehr als 400 verschiedenen Textilien, die von Bürgern zusammengetragen wurden. Geöffnet täglich von 11 bis 15 Uhr.

Bücherkirche Nach langer Pause öffnet die Bücherkirche am Donnerstag, 10. Juni, wieder. Von 14.30 bis 18.30 Uhr dürfen angemeldete Besucher in der Kirche Heilig Geist stöbern. Auch am Samstag, 12. Juni, 11.30 Uhr bis 14 Uhr, ist die Bücherkirche geöffnet.

Theater Mönchengladbach Am Donnerstag, 10 Juni, 19.30 Uhr, trifft sich derKostenpflichtiger Inhalt „Salon Pitzelberger & Co“ auf der Großen Bühne. Tickets ab 19 Euro. Am Freitag, 11. Juni, 19.30 Uhr, heißt es bei der Ballettvorstellung „Alles neu“. Tickets ab 21,50 Euro an der Theaterkasse. „Alle maskiert“ – Wir können ein Lied davon singen“ kann man am Samstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, auf der großen Bühne sehen und hören. Tickets ab 21,50 Euro. Währenddessen findet im Studio um 20 Uhr die szenische Lesung „Heimaterde“ statt, die Tickets ab acht Euro. Der Sonntag macht „Alles neu“ – um 19.30 Uhr. Das Theater bedankt sich bei den Pflegekräften für deren unermüdlichen Einsatz während der Pandemie mit Freikarten. Pflegekräfte sind zu einer freien Vorstellung ihrer Wahl eingeladen. Begleitpersonen erhalten einen reduzierten Ticketpreis.

Fohlenwelt „Berlin, Berlin, wir waren in Berlin“ singen die Fußballfans in Borussias Vereinsmuseum. Erzählt wird die Geschichte des DFB-Pokal-Siegs der Borussen von 1995. Geöffnet ist die Ausstellung von Donnerstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 16 Uhr.