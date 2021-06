Transfercoup gelungen : Defensivspieler Feltscher kehrt zum MSV Duisburg zurück

Rolf Feltscher im MSV-Trikot. Foto: imago sportfotodienst

Düsseldorf Ein alter Bekannter kehrt zum MSV Duisburg zurück: Rolf Feltscher wird sich aber der kommenden Saison wieder das Trikot der Zebras überstreifen. Der venezolanische Nationalspieler erhält bei den Zebras einen Dreijahresvertrag.

Der MSV Duisburg hat Rolf Feltscher zurückgeholt. Der 30-Jährige wechselt ablösefrei von den Würzburger Kickers zu den Zebras und erhält beim Drittligisten einen Dreijahresvertrag. „Rolf verkörpert mit jedem Prozent das, was wir uns von einem Mentalitäts- und Führungsspieler erwarten“, freute sich Duisburgs Sportdirektor Ivica Grlic über die gelungene Rückholaktion. Und Feltscher selbst ergänzt: „Ich freue mich extrem, dass ich wieder nach Hause komme, in meine Familie, zu geilen Fans und in eine geniale Arena.“

Zwischen 2014 und 2016 absolviert der Defensivspieler bereits 57 Pflichtspiele für den MSV und erzielte dabei zwei Tore. Nach seiner Zeit bei den Zebras begann für Fetscher eine wahre Odyssee, in den vergangenen fünf Jahren lief der 30-Jährige für fünf verschiedene Vereine auf. Nach Stationen beim FC Getafe (Spanien), Real Saragossa (Spanien), Cardiff City (Wales) und den Los Angeles Galaxy, wo er unter anderem mit Superstar Zlatan Ibrahimovic zusammenspielte, landete er im Januar 2021 wieder in Deutschland bei den Würzburger Kickers. Beim Zweitligisten avancierte der Nationalspieler Venezuelas in der Rückrunde zum Stammspieler und bestritt 19 Partien (fünf Vorlagen) - den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern.

Nun also wieder Duisburg. „Er ist noch einmal gereift und wird uns gut tun“, sagte Grlic über Feltscher, der vermutlich auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz kommen soll. Nach dem Abgang von Joshua Bitter war die Position vakant. „Es war uns wichtig, dass wir uns auf der Rechtsverteidiger-Position stabilisieren und verbessern. Rolf bringt die MSV-DNA und internationale Erfahrung mit. Ihn kann man also zu unseren Leistungsträgern zählen“, sagte MSV-Trainer Pavel Dotchev. Erfahrung und defensive Stabilität, die der MSV gut gebrauchen kann. Mit 67 Gegentreffern kassierten die Zebras in der vergangenen Saison die meisten Gegentore aller Drittligisten.

Feltscher ist nach Marvin Bakalorz (Denizlispor), Alaa Bakir (Dortmund II), Rudolf Ndualu (TeBe Berlin), Leroy Kwadwo (Dynamo Dresden) und Niclas Stierlin (SpVgg Unterhaching) bereits der sechste Zugang der Zebras.

Beim Trainingsauftakt auf die kommende Spielzeit am Samstag, der mit dem offiziellen Laktattest beginnt, wird Feltscher allerdings noch fehlen. Aktuell nimmt der Abwehrspieler mit der venezolanischen Nationalmannschaft, für die er bislang 27. Länderspiele bestritt, bei der umstrittenen Copa America teil. Allerdings haben sich mehrere Mitglieder der Auswahl mit dem Corona-Virus infiziert und befinden sich in Qurantäne, darunter auch Feltscher.

(old)