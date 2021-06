Hochhaus in Duisburg : Zweiter „Weißer Riese“ wird am 5. September gesprengt

Duisburg Nach mehreren Verzögerungen hat die Stadt Duisburg nun bekannt gegeben, das zweite der ikonischen Hochhäuser in Hochheide im Herbst abzureißen. Der erste Riese fiel bereits 2019. 2000 Menschen müssen evakuiert werden.

Der neue Sprengtermin für den zweiten „Weißen Riesen“ in Homberg-Hochheide steht fest. Am 5. September soll nun auch der ehemalige Wohnpark an der Ottostraße 24-30 gesprengt werden. Das teilte die Stadt Duisburg am Dienstagmorgen mit. Oberbürgermeister Sören Link betont: „Alle Weichen für die Sprengung sind nun gestellt. Wie viele Bürgerinnen und Bürger in Hochheide bin ich froh, dass es nun weitergeht und wir ein wichtiges Signal für die Zukunft dieses Stadtteils senden können.“