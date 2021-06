Volleyball-Nachwuchstalent aus Rumeln : Julian Hikel (15) trainiert mit der Junioren-Nationalmannschaft

Rumeln Vor drei Wochen erhielt Julian Hikel (15), Nachwuchsvolleyballer des Rumelner TV, eine ganz besondere Einladungsmail. Vom Bundestrainer Dominik von Känel wurde er erstmals für einen Lehrgang der Volleyball-Jugendnationalmannschaft nominiert.

Anstatt Schulbank drücken am Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln heißt es für ihn im Moment schweißtreibendes Training im Kreis der besten 25 Nachwuchsspieler Deutschlands. Dies ist eine tolle Auszeichnung für den gerade 15 Jahre alt gewordenen Rumelner, da er als einer der ganz wenigen Spieler des jüngeren Jahrgangs in der Regel mit ein Jahr älteren Mitspielern um die begehrten Plätze streitet.