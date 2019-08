Online-Supermarkt : Picnic liefert auch in Duisburg

Duisburg Der Lebensmittelversandhändler Picnic expandiert. Ab September bietet der Online-Supermarkt seine Dienste auch in Duisburg an. Eine Liefergebühr gibt es nicht, dafür aber einen Mindestbestellwert.

Picnic bietet ein breites Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln im Internet an und verspricht seinen Kunden Supermarktpreise. Der Lebensmittelversand betont, dass er im Vergleich zur Konkurrenz der einzige sei, der keine Liefergebühr erhebe. Allerdings gibt es einen Mindestbestellwert in Höhe von 25 Euro. Bestellungen, werden über die firmeneigene App aufgegeben. Picnic garantiert, dass alle Bestellungen, die bis 22 Uhr eingehen, bereits am nächsten Tag beim Kunden sind. Angegeben wird dabei ein 20-minütiges Lieferfenster und der genaue Routenverlauf des Zustellfahrzeugs kann in Echtzeit über die App verfolgt werden. Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert nach eigenen Angaben inzwischen über 38.000 Kunden unter anderem im Rheinkreis Neuss, Mönchengladbach, Düsseldorf, Krefeld, Viersen, Moers und Bochum.. In Nordrhein-Westfalen beschäftigt das Unternehmen über 450 Mitarbeiter.