Unternehmen müssen ihre Quoten erfüllen : „Inklusion auf dem Arbeitsmarkt lebt“

Der Unternehmerverband lehnt die von der SPD geforderte Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe ab. Es werde schon jetzt viel für die Inklusion Behinderter auf dem Arbeitsmarkt getan.

Im Gegensatz zu dieser erfreulichen Entwicklung steht ein Vorschlag des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel (SPD), der eine deutliche Erhöhung der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe fordert. Diese zahlen Unternehmen, die keine oder – gemessen an der vorgeschriebenen Quote – zu wenig Menschen mit Behinderungen beschäftigen. „Es ist schlecht, Unternehmen so pauschal in Beugehaft zu nehmen, das konterkariert die erfreulichen Erfolge der beruflichen Teilhabe“, sagt Schulte, die Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes Soziale Dienste und Bildung ist. Der Arbeitgeberverband berät und vertritt auch Behinderteneinrichtungen wie Wohnheime, Werkstätten und Kindergärten. „Die Unternehmen haben in den vergangenen Jahren vermehrt das Potenzial von Menschen mit Behinderung erkannt und sie zunehmend beschäftigt – übrigens auch viele kleine Unternehmen, die dazu gar nicht gesetzlich verpflichtet sind.“ Sie ergänzt, dass auch Unternehmen, die selbst keine Menschen mit Behinderung beschäftigen, indirekt deren Integration in den Arbeitsmarkt finanzieren: nicht nur durch die Ausgleichsabgabe, sondern auch durch Steuern, Sozialversicherungsabgaben oder durch das Beauftragen von Behindertenwerkstätten.