Systemumstellung bei der Volksbank Rhein-Ruhr : Online-Banking der Volksbank in neuem Design

Mehr als 24 Monate Vorbereitung, diverse Projektsitzungen und mindestens 1000 Schulungstage liegen hinter den Mitarbeitern der Volksbank Rhein-Ruhr und dem verantwortlichen Projektteam, bestehend aus zehn Mitarbeitern der Bank.

So hat die Bank in der Zeit vom 9. bis 11. August ihr Banksystem umgestellt.

Schon vor längerer Zeit waren die beiden Rechenzentralen der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland fusioniert. Das hatte zur Folge, dass alle Volksbanken und Raiffeisenbanken, die das neue System noch nicht nutzen, sukzessive auf ein einheitliches System umgestellt werden. Nach Auskunft der Genossenschaftsbank funktionierte am Umstellungswochenende alles wieder schneller als gedacht: „Bereits gegen 13 Uhr am Samstag haben wir alle Geldautomaten wieder in Betrieb genommen und die Kartenzahlung konnte uneingeschränkt genutzt werden“, sagt Thomas Diederichs, Sprecher des Vorstandes. „Wir haben unsere Kunden seit Monaten darauf vorbereitet, dass es am gesamten Wochenende zu Einschränkungen kommt, daher sind wir umso zufriedener über den Ablauf und danken unseren Kunden für das Verständnis und den Mitarbeitern für den Einsatz.“