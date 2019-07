Online-Supermarkt : Picnic startet im August in Langenfeld und Monheim

In diesem Jahr war Picnic bereits in Krefeld gestartet. Foto: obs/Calo Ballaera

Langenfeld Seit dem Start 2018 wächst der Online-Supermarkt Picnic rasant. Nun kommen weitere Städte hinzu – und bei einer anderen wird das Liefergebiet endlich ausgeweitet.

Florian Rinke

(frin) Der Online-Supermarkt Picnic weitet sein Liefergebiet aus. Ab Ende August können Kunden in Monheim, Langenfeld, dem Süden von Düsseldorf sowie Teilen von Hilden über die App Lebensmittel online bestellen. Bislang hatte sich das Start-up vornehmlich auf den Niederrhein konzentriert sowie den Aufbau des Geschäfts im Ruhrgebiet begonnen. Nun werden erstmals auch rechtsrheinische Städte beliefert.

Picnic wurde 2015 in den Niederlanden gegründet, seit 2018 ist das Unternehmen auch in mehreren Städten in Deutschland aktiv. Hier nutzen nach Firmenangaben bereits 38.000 Kunden die App, über die sie Waren per Smartphone bestellen und sich anschließend in einem Zeitfenster von 20 Minuten kostenlos liefern lassen können.

Für den Start im Kreis Mettmann wird nun in einem Gewerbegebiet in der Nähe von Langenfeld ein neuer, sogenannter Hub aufgebaut. Dieser dient als Umschlagplatz für die Waren, die aus dem zentralen Logistiklager in Viersen geliefert werden. Picnic braucht diese regionalen Verteilzentren, weil die Auslieferung per Elektrofahrzeug erfolgt, das nur über eine begrenzte Reichweite und Geschwindigkeit verfügt. Nach Angaben von Picnic können von dem Hub rund 83.000 Haushalte beliefert werden.