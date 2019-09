Zwischen Bauhaus und Romantik : Kammerkonzerte der Philharmoniker im Lehmbruck-Museum

Duisburg Mit einer neuen Kammerkonzertreihe erobern die Duisburger Philharmoniker das Lehmbruck-Museum zurück.

Die neue Saison 2019/20 bedeutet für die Duisburger Philharmoniker auch eine regelmäßige Rückkehr mit Kammerkonzerten in den Lehmbruck-Trakt im gleichnamigen Museum. Der Auftakt „BachBauHaus“ am Donnerstag, 26. September, knüpft daran an, dass dieses vor 55 Jahren eröffnete Gebäude an den Geist des vor 100 Jahren gegründeten Bauhauses erinnert.