Rettungshubschrauber bei Kamp-Lintfort im Einsatz: : Kradfahrer (80) nach Unfall in Lebensgefahr

Kamp-Lintfort Ein 80 Jahre alter Mann aus Duisburg ist mit seinem Motorrad am Sonntagmorgen gegen ein Auto geprallt. Er stürzte.

So viel weiß die Polizei bislang: Am Sonntag, 22. September, befuhr der 80-Jährige gegen 10 Uhr die Rheurdter Straße in Richtung Rheurdt. Zwischen der Gerade Straße und der Geldernschen Straße wollte er mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen. Hierbei übersah er einen Wagen, der von einem 68-jährigen Mann aus Duisburg gesteuert wurde. Dieser hatte laut Polizeiangaben den Blinker links gesetzt, um in die Klothenstraße abzubiegen. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Für die Unfallaufnahme wurde die Rheurdter Straße zwischen Kurze Straße und Geldernsche Straße komplett gesperrt.