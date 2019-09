Band „Eyevory“ stellt neue CD vor : Progressive Rocker mit starken Flötentönen

Duisburg Die Bremer Kult-Band „Eyevory“ stellte ihre neue CD „Aurora“ vor vollem Haus im Steinbruch vor.

„Aurora“ lautet der Titel der neuen CD, die das Quartett „Eyevory“ mit einer musikalischen Reise in die 70er Jahre präsentiert, die bis heute andauert. Als damals Bands wie Genesis, Yes, King Crimson oder Gentle Giant berühmt wurden, da war der Begriff des „Progressive Rock“ noch unbekannt. Doch wer noch heute mit gewaltigen oder auch zarten Sounds vielleicht den kleinen Hobbit oder andere Fabelwesen beschwört, der ist mit Leib und Seele ein echter „Prog Rocker“. So wie auf ihre eigene Art die Bremer Band „Eyevory“, landesweit auch vom großen Loreley-Festival bekannt, die jetzt ihre Visitenkarte im Steinbruch abgab und mit hartem Rock und lyrischen Melodien sphärische Welten bereist.