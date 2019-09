Gespräche über Wiederbewässerung : Neue Brücke am Rahmer Bach ist fertig

Neue Brücke am Rahmer Bach ist fertig

Rahm Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe haben innerhalb von vier Wochen einen neuen Übergang installiert.

Es ist keine Brücke, es ist ein Brückenwerk, das am Rahmer Bach die Fußgänger vom Thelenbusch und anderswo auf die andere Seite bringt. Diese neu gebaute Brücke ist nur eine von mehreren Querungen über den Rahmer Bach, die in die Jahre gekommen sind. Deshalb wurde dieses Brückenwerk, das geradewegs zum S-Bahnhof Rahm führt, nun erneuert.

Aus Stahl mit Betonfundamenten ist die neue Brücke, die das alte Holzmodell ersetzt. In vier Wochen Arbeit haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) eine moderne Konstruktion mit solider Zuwegung geschaffen und inzwischen fertig gestellt, um den Zugang zu verbessern. Auf der Seite Am Rahmer Bach wurde ein Weg von insgesamt 20 Metern neu gepflastert. Und auf der gegenüberliegenden Seite Am Thelenbusch wurde die neue Anrampung gebaut, um den Zugang für Menschen mit Handicap barrierefrei zu gestalten.