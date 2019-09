Integrative Kunstaktion : 64 Blockflöten zum Schweigen gebracht

Duisburg Der Earport wurde im Rahmen des Klangkunstlabors wieder einmal zu einem faszinierendem Ort für experimentelle Musik und Kunst.

Wieder einmal wurde Earport als Ort experimenteller Musik und Begegnung zwischen den Künsten seinem Namen gerecht: Am Wochenende gab es dort nämlich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Klangkunstlabor“ einen Workshop für Menschen mit und ohne Demenz. Das Projekt, das im Frühjahr vergangenen Jahres gestartet war und noch bis 2020 geht, wurde von der Musikwissenschaftlerin und Musikvermittlerin Elisabeth von Leliwa konzipiert. Ihre künstlerischen Partner vor Ort dabei sind der Earport und das Lehmbruck-Museum; Konzeptpartner in Sachen Soziales dagegen ist das Duisburger Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Westliches Ruhrgebiet, in Person von Elke Riedemann.