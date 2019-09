Roboter und 3D-Druck zum Selbermachen : Vierte Auflage des Maker Days in Duisburg

Vierte Auflage des Maker Days in Duisburg

Duisburg Die vierte Auflage des Duisburger Maker Days findet am Samstag im Stadtfenster statt. Die VHS, die Stadtbibliothek und zahlreiche Kooperationspartner zeigen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung zur kreativen Entfaltung bietet.

Beim Duisburger Maker Day steht das Selbermachen im Fokus. Am Samstag, 28. September, 11 bis 15 Uhr, finden im Stadtfenster an der Steinschen Gasse 26 zahlreiche Workshops statt, die das untermalen. In den kostenlosen Workshops werden vor allem die zahlreichen Möglichkeiten der Digitalisierung beleuchtet – zum Beispiel Virtual Reality, 3D-Druck oder Roboterprogrammierung. Eine Anmeldung bei der VHS ist erforderlich.