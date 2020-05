Wie sich die Duisburger in die Planung einbringen können : Grünes Licht für die digitale Bürgerbeteiligung

Wie sich die Duisburger in die Planung einbringen können

Was soll auf diesem Gelände künftig entstehen? Foto: dpa/dpa, mg lof

Duisburg Anregungen für die Nutzung des Güterbahnhofgeländes sollen vor allem online möglich sein. Der Wirtschaftsausschuss votiert einstimmig für dieses Vorgehen, nun muss auch der Rat in seiner Sitzung am 15. Juni noch zustimmen.

Mit einer digitalen Bürgerbeteiligung soll die Planung für die künftige Gestaltung des Stadtquartiers „Am Alten Güterbahnhof“ in Angriff genommen werden. Der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Verkehr stimmte gestern einstimmig für das neue Konzept. „Mit der Corona-Pandemie mussten wir uns neu aufstellen. Die Frage war, ob wir das Projekt zurückstellen oder neue Wege gehen. Da auch das Arbeiten im Homeoffice vielfach entgegen vielen Befürchtungen besser funktioniert als gedacht, haben wir uns entschieden, neue Wege zu gehen“, meinte Planungsdezernent Martin Linne.

Herbert Fürmann (Linke) und Claudia Leiße (Grüne) plädierten für eine erweiterte Bürgerbeteiligung, damit auch Menschen, die nicht so Internet-affin sind, sich angemessen beteiligen könnten.

Bis zu 15 Planungsteams aus Architekten und Landschaftsplanern sollen dem Konzept zufolge an einem städtebaulichen Wettbewerb teilnehmen, sechs davon kommen in einen Endausscheid. Bürger können sich über eine Webseite mit einem Onlinetool für Rückmeldungen mit Fragen und Anregungen beteiligen. Etwa im April 2021 soll der Siegerentwurf feststehen. Eine Jury mit Vertretern der Stadt, der Gebag und Fachleuten aus Wirtschaft, Architektur und Städteplanung soll darüber befinden. Danach soll klarer sein, was auf dem Gelände künftig entstehen soll.