Tageszeiten auf Papier : Ausstellung im Kunstraum von Zahnarzt Barthelmie

Duisburg Der Duisburger Zahnarzt Manhardt Barthelmie zeigt in seinem Kunstraum im Mercatorhaus an der Königstraße 61 Farbzeichnungen von 14 bekannten und weniger bekannten Künstlern der Gegenwart.

Ende des vergangenen Jahres, das uns angesichts der Corona-Pandemie weit entfernt erscheint, zeigte der Zahnarzt und ambitionierte Kunstsammler Manhardt Barthelmie in seinem Kunstraum im Mercatorhaus (Königstraße 61, Nähe Hauptbahnhof), Werke von 16 Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts, die ausschließlich mit Bleistift, Tusche oder Kohle arbeiteten. Zu sehen waren da faszinierende schwarzweiße Werke, die nur mit Linien, Strichen und Punkten zur Vollendung gebracht wurden. An diese Ausstellung knüpft Barthelmie nun an. Diesmal hat er Arbeiten von 14 Künstlern ausgewählt, die auf unterschiedliche Weise Farben einsetzen. „On Paper – on Colour“ heißt die aktuelle Schau, die ab sofort und noch bis zum 28. August bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten der Praxis besichtigt werden kann.