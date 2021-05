Kreis Viersen fragt die Bürger : Wie lassen sich Treibhausgase einsparen?

Kreis Viersen Nutzer können auf einer Online-Karte Markierungen setzen und Hinweise geben, wo im Kreisgebiet Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen liegen oder Maßnahmen für mehr Klimaschutz möglich sind.

Der Kreis und die Kommunen schreiben bis zum nächsten Jahr gemeinsam mit der „energielenker projects GmbH“ ihr integriertes Klimaschutzkonzept fort. Übergeordnetes Bestreben ist es, Maßnahmen für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels des IPCC (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) zu formulieren und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasen im Kreis zu eröffnen. Ergänzt wird das durch die jeweiligen Beschlüsse zum Klimaschutz in den teilnehmenden Kommunen.

Dafür ist auch eine sechswöchige Online-Beteiligung vorgesehen. Wie der Kreis Viersen am Mittwoch mitteilte, ist die Öffentlichkeit aufgerufen, vom 19. Mai an bis zum 30. Juni Potenziale für Maßnahmen zum Klimaschutz – wie der Einsparung von Treibhausemissionen – auf einer interaktiven Karte zu lokalisieren und identifizieren. Daneben sind auch die lokalen Akteure aus der Wirtschaft, aus Vereinen und der Zivilgesellschaft aufgerufen, ihre Ideen online einzubringen.

Landrat Andreas Coenen (CDU) erläutert: „Klimaschutz geht uns alle an. Darum ist es auch so wichtig, dass sich die Menschen vor Ort mit eigenen Ideen einbringen. Wir hoffen auf rege Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine und Unternehmen an unserem Onlineprojekt.“