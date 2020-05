Bürgermonitor : Recyclinghof Mitte öffnet – aber nur für Grünes

SÜDEN/WESTEN Die Wirtschaftsbetriebe raten, nur „in notwendigen Fällen“ dort hin zu fahren. Nach wie vor sei sonst mit Wartezeiten zu rechnen. Die Einhaltung der Abstandsregeln gelten auch auf den Wirtschaftshöfen.

(mtm) Immer wieder haben sich die Duisburger in den vergangenen Wochen über lange Schlangen und Wartezeiten an den Recyclinghöfen der Wirtschaftsbetriebe an der Kaiserswerther Straße in Huckingen, in Röttgersbach an der Straße Im Holtkamp sowie an der Schauenstraße in Rheinhausen. Dort stand kürzlich auch Ferdi Seidelt, Vorsitzender der CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Rheinhausen, fast zwei Stunden in der Warteschlange – und tat anschließend seinen Ärger in sozialen Netzwerken kund. Viele Duisburger hatten den Lockdown genutzt, um ihre Keller zu entrümpeln, gleichzeitig wurde auf den Wirtschaftshöfen nur einzeln die Zufahrt gewährt – das sorgte für Wartezeiten. Verschärft wurde die Situation vor allem dadurch, dass der Recylinghof Mitte an der Straße Zur Kupferhütte in Hochfeld geschlossen blieb.