Brandstiftung? : Finkenkrug-Biergarten abgebrannt

Die Polizei hat nach dem Einsatz Ermittlungen aufgenommen. Foto: Christian Breuer

Duisburg Am frühen Mittwochmorgen gab es an der Kult-Kneipe Finkenkrug einen Feuerwehreinsatz. Unbekannte sollen in der Nähe Mülltonnen angezündet haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei gegen 4.20 Uhr zu einem Brand auf dem Sternbuschweg aus. Eine aufmerksame Bürgerin (38) hatte das Feuer festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem keine Menschen zu Schaden kamen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten drei Mülltonnen im Außenbereich einer Pizzeria aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Das Feuer beschädigte die Wand eines Gebäudes sowie die Bestuhlung und Sonnenschirme des angrenzenden Biergartens der Kult-Kneipe Finkenkrug. Beamten des KK 11 haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise an Tel. 0203 280-0.

(ots)