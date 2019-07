Nanoforschung an der Uni : Spitzenforschung erinnert an gestreiftes Osterei

Duisburg Laborergebnisse aus dem Center for Nanointegration (CENIDE) der Universität Duisburg-Essen wurden im internationalen Fachmagazin erwähnt.

Klein wie ein Bakterium sind die winzigen Ringe, die Chemiker des Center for Nanointegration (CENIDE) der Universität Duisburg-Essen (UDE) im Labor entstehen lassen. Selbstorganisiert lagern sich einzelne Polymerketten zu den Gebilden zusammen, die so flexibel sind, dass sie sich sogar durch Zellmembranen quetschen können. So könnten sie beizeiten Wirkstoffe ganz gezielt ausliefern. Das Fachmagazin ACS Nano berichtet unter anderem darüber in seiner aktuellen Ausgabe.