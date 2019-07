Fünf Einsätze, verwaiste Wachen : Großkampftag für die Duisburger Feuerwehr

Die Duisburger Feuerwehr hatte am Dienstag fünf Einsätze gleichzeitig. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Die Duisburger Feuerwehr hatte es am Dienstagnachmittag mit fünf Einsätzen gleichzeitig zu tun. Die Situation war so angespannt, dass die verwaisten Wachen von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt werden mussten.

Zwei Brände, zwei Unfälle und ein leckgeschlagener LKW – die Duisburger Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag zu gleich fünf größeren Einsätzen ausrücken. Zwischenzeitlich waren so viele Einsatzkräfte unterwegs, dass die verwaisten Wachen von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt werden mussten. Das teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Die Einsätze im Überblick.