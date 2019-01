Feuer in Brüggen : Pkw, Motorroller und zwei Mülltonnen brannten

An der Brachter Straße in Brüggen brannten in der Nacht zu Sonntag ein Pkw, ein Motorroller und zwei Papiermülltonnen. Foto: Feuerwehr Brüggen

Brüggen In der Nacht zu Sonntag war in Brüggen offenbar ein Feuerteufel unterwegs. An der Brachter Straße brannten ein Pkw, ein Motorroller und zwei Papiertonnen. Die Polizei schließt eine Selbstentzündung aus.

(saja) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag an der Brachter Straße in Brüggen einen Pkw, einen Motorroller und zwei Papiermülltonnen angezündet. Wie die Polizei berichtete, ging gegen 4.57 Uhr bei der Brüggener Feuerwehr die Meldung über Feuer an der Brachter Straße ein. 15 Einsatzkräfte rückten aus. Trotz des schnellen Einsatzes brannten der Pkw, der Roller und die Mülltonnen vollständig aus. Ein weiterer Pkw wurde beschädigt. Der Schaden liegt bei über 10.000 Euro. Laut Polizei kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Polizei ermittelt. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 02162 3770.

In den vergangenen Jahren kam es in Brüggen und Bracht immer wieder zu Bränden, die nicht auf einen technischen Defekt, sondern offensichtlich auf Brandstiftung zurückzuführen waren.



