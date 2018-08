Köln: Polizei fahndet nach Brandstiftern

Köln Nach mehreren Mülltonnen-Bränden ermittelt in Köln die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Acht Tonnen brannten, auch Hausfassaden wurden bei den Feuern in der Innenstadt und im Rechtsrheinischen beschädigt.

In der Nacht auf Dienstag wurde die Kölner Feuerwehr zwischen 2 und 4 Uhr insgesamt fünfmal alarmiert. Acht Mülltonnen brannten in der Innenstadt, in Kalk und in Mülheim. Da an den Häusern teilweise die Fenster offen standen, zog der Rauch der brennenden Tonnen am Eigelstein auch in die Häuser – verletzt wurde aber niemand. Auch Hauswände wurden durch die Feuer beschädigt.