Uni Duisburg-Essen : Studierendenwerk will mehr Geld vom Land

Studierendenwerk will mehr Geld vom Land

Der Campus der Universität Duisburg-Essen in Neudorf aus der Vogelperspektive. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Das Studierendenvertreter der Uni Duisburg Essen appellieren im Geschäftsbericht 2018 an die Landesregierung. Sie fordern mehr Zuschüsse, um die Dienstleistungen weiterhin für alle Studenten zugänglich machen zu können.

In dem Bericht heißt es, dass die Bedingungen, unter denen der soziale Dienstleister agiert, nicht einfacher geworden seien. Vor allem die wachsende Zahl an Studenten sorgt für einen erheblich größeren Arbeitsaufwand. „Wir kümmern uns mittlerweile um rund 56 Prozent mehr Studierende als noch vor zehn Jahren“, sagt Jörg Lüken, Geschäftsführer des Studierendenwerks. „Die Zuschüsse des Landes sind jedoch nicht mitgewachsen“, moniert er. Diese Diskrepanz stelle das Studierendenwerk vor große Herausforderungen.

Trend Das Studierendenwerk der Universität Duisburg-Essen gibt für das Jahr 2018 an, dass immer weniger Studenten einen Antrag auf Bafög stellen – und das obwohl deutlich mehr Studenten eingeschrieben sind als früher. Der Trend ist bundesweit zu erkennen.

Wie das Studierendenwerk mitteilt, sei der Sanierungsbedarf in einzelnen der insgesamt 19 Wohnheimen, die sich in Essen, Duisburg und Mülheim befinden, und in zahlreichen Mensen und Cafeterien groß. Die Modernisierung von Wohnanlagen sei zwingend erforderlich und soll mit Geldern aus dem Land mitgetragen werden. Das Studienerdwerk der UDE fordert gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Studierendenwerke NRW ein Investitionsprogramm der Landesregierung, um dem Sanierungsstau entgegenzuwirken und abschüssige Wohneinheiten zu vermeiden. „Die Instandhaltung und Sanierung unserer Wohnanlagen, aber auch der gastronomischen Einrichtungen, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahre, für die wir dringend politische Unterstützung benötigen und fordern“, sagt Lüken.