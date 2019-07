Interview mit Fußball-Schiedsrichter Kai Borgmann : „Es wird rauer auf den Plätzen“

Borth/Büderich Der 17-Jährige berichtet von seinen Erfahrungen als Schiedsrichter im Fußball-Kreis Moers. Er wurde schon in Jugendspielen bedroht und beschimpft.

Die Ereignisse während des Relegationsspiels des Büdericher SV in Asterlagen haben die Schiedsrichter im Fußball-Kreis aufgewühlt. Nicht nur, weil einer ihrer Kollegen über den Ascheplatz gejagt wurde, sondern weil ganz allgemein der Respekt gegenüber ihrer Gilde nachgelassen habe. Kai Borgmann, 17-jähriger Referee und Jugendsprecher beim Büdericher SV, berichtet von Beschimpfungen und Bedrohungen schon bei Spielen im Nachwuchsbereich.

Aufstieg Kai Borgmann darf in dieser Saison Senioren-Spiele bis zur Kreisliga A pfeifen. Im Oktober 2016 bestand er die Schiri-Prüfung. Der 17-Jährige macht eine Ausbildung zum Binnenschiffer.

Kai Borgmann Nein. Für vieler meiner Kollegen und mich ist es nicht nachvollziehbar, warum nicht die Höchststrafe, also acht Jahre, gegen ihn ausgesprochen wurde. Auch das Urteil nach dem Vorkommnissen in Budberg, als ein Scherpenberger einen Schiri geschlagen hat, fiel mit zweieinhalb Jahren zu milde aus. Er war ja schon vorher negativ aufgefallen und bestraft worden.

Borgmann Leider ja. Zweimal habe ich nach Jugendspielen Sonderberichte schreiben müssen. Ich wurde Wichser, Arschloch und Spasti genannt. Ein Zuschauer verletzte mich an der Hacke. Ein Vater war so aufgebracht, dass er zurückgehalten werden musste, damit er mich nicht körperlich angeht. Viel Hektik kam während der beiden Spiele von außen rein. Man sollte vielleicht darüber nachdenken, ob man im Jugendbereich nicht mal Eltern als Zuschauer ausschließt. Nach dem zweiten Vorfall im September 2018 habe ich drei Monate pausiert, um alles zu verarbeiten.

Borgmann Nicht wirklich. Nach den drei Monaten bin ich zurückgekehrt, weil mir am Wochenende etwas fehlte. Und ich bin gerne Schiedsrichter. Ich habe mich als B-Jugend-Fußballer entschieden, Schiri zu werden, nachdem ich eine Rote Karte wegen angeblicher Beleidigung erhalten hatte. In dem Spiel hatte ein Betreuer des Gegners gepfiffen. Meine Entscheidung habe ich nicht bereut, auch wenn ich mir im Moment sehr viele Gedanken mache über die Gewalt auf den Plätzen.

Borgmann Es gibt Schiris im Fußball-Kreis Moers, die keine Spiele mehr mit Beteiligung des TuS Asterlagen und SV Scherpenberg pfeifen. Ich überlege noch, ob ich mich ihnen anschließen soll. Ich spreche über das Thema auch mit meinen Eltern, die mich zu den Spielen fahren und sehen, was vor Ort los ist. Ich möchte zwar nicht, dass diese Vereine die Opferrolle einnehmen. Es geht aber auch um meine eigene Sicherheit. Für Fragen oder Hilfe stehe ich immer noch im Kontakt mit meinem ehemaligen Paten, Tommy Thielen, der mich meine ersten drei Spiele begleitet hatte. Allgemein wird es rauer auf den Plätzen von der Bundesliga bis in den Nachwuchsbereich.

Borgmann Es fehlt der Respekt vor dem Schiedsrichter. Wir erwarten mehr Verständnis. Wir können in den unteren Kreisligen ohne Gespann nicht alles sehen. Auch wir bereiten uns auf die Spiele vor und beschäftigen uns ausführlich nach dem Schlusspfiff mit strittigen Szenen. Ich appelliere daher an Spieler, Trainer und Eltern, wieder mehr das Fairplay in den Mittelpunkt zu rücken.