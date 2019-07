Kostenpflichtiger Inhalt: Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet : Wie Duisburg sich für die Hitze rüstet

Dieses Foto entstand im vergangenen Jahr. Schon damals bewässerte die Duisburger Feuerwehr im Wald Jungbäume. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Rekordverdächtige Temperaturvorhersagen, kein Regen in Sicht, niedriger Grundwasserstand und hohe Feuergefahr in Wald und auf Wiesen – Trockenheit und Hitze setzen der Natur in Duisburg zu. Stadt und Wirtschaftsbetriebe setzen auf Hilfe aus der Bevölkerung.