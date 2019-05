Verleihung in Düsseldorf : Duisburger „Jungs“ mit Mevlüde-Genç-Medaille für Toleranz ausgezeichnet

Verleihung in Düsseldorf

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verleiht die erste Mevlüde-Genç-Medaille für Toleranz an Holger Venghaus, Volker Rau und Selim Asar (v.l.), Mitglieder der Duisburger „Jungs“. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Der Duisburger Jugendhilfeverein „Jungs“ ist am Dienstag mit der ersten Mevlüde-Genç-Medaille ausgezeichnet worden.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte bei der Ehrung in der Düsseldorfer Staatskanzlei: „Der Verein arbeitet in Duisburg mit viel Herzblut daran, dass ein Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft gelingt und dass in Nordrhein-Westfalen kein Platz ist für Hass, Gewalt, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.“