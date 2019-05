Tödlicher Unfall in Duisburg : Motorradfahrer wird unter Lastwagen-Auflieger eingeklemmt und stirbt

Ein Polizist steht am Unfallort in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In Duisburg-Friemersheim hat sich am Dienstag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde unter einem Lkw-Auflieger eingeklemmt. Er starb an seinen Verletzungen.

Bei einem schweren Unfall auf der Kruppstraße in Rheinhausen-Friemersheim ist ein Motorradfahrer aus noch ungeklärter Ursache gestürzt und unter einen am Straßenrand geparkten Auflieger eines Lkw geraten.

Der Motorradfahrer war auf der Kruppstraße in Richtung Friemersheim unterwegs. Da der Verunglückte unter dem Auflieger eingklemmt wurde, mussten ihn die Rettungskräfte erst mit schwerem Gerät befreien, bevor er ärztlich versorgt werden konnte.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Unfallklinik gebracht. Dort starb er an seinen Verletzungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, melden sich bitte bei der Polizei telefonisch unter 0203 2800. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kruppstraße von der Bismarckstraße bis zur Europaallee/Osloer Straße gesperrt.

(crei)