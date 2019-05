Unwetter im Ruhrgebiet : Gewitter in Duisburg setzt Straßen unter Wasser - Hagel in Bochum

Gewitter in Duisburg setzt Straßen unter Wasser - Hagel in Bochum

Duisburg/Dortmund/Bochum Wetter-Chaos in NRW: Am Dienstag hat es im Ruhrgebiet Gewitter, Starkregen und Hagel gegeben. Ein Baum brannte, ein Dach stürzte ein.

In Dortmund hat in heftiges Gewitter mit starkem Regen und Hagelschlag Straßen unter Wasser gesetzt. Einige Staßen seien überspült worden, das Wasser habe nicht schnell genug ablaufen könne, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Dienstag.

Man sei zu zehn wetterbedingten Einsätzen ausgerückt. Ein Baum, in den der Blitz eingeschlagen war, brannte lichterloh. Bei einem Discounter hielt das Dach den Wassermassen nicht stand, die in den Laden eindrangen. Verletzt wurde niemand.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Auch in Duisburg waren mehrere Straßen überschwemmt. Ein kurzes starkes Gewitter sorgte am Dienstagmittag zeitweise für Chaos auf den Straßen im Süden der Stadt. Vor allem an der Auffahrt zur A59 im Stadtteil Buchholz mussten Autofahrer sich durch das Wasser kämpfen. Es trat zwischenzeitlich aus der Kanalisation und überflutete die Straße. Auch am Busbahnhof am Duisburger Hauptbahnhof stand das Wasser.